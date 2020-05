Emergenza Coronavirus a Napoli – Catapano (FdI): “Solidarietà dì popolo”

NAPOLI – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire da Alfredo CATAPANO, Responsabile Provinciale Napoli di Fratelli d’Italia: “Partecipare ad iniziative di solidarietà diffusa per affrontare l’emergenza economica conseguente allo stop alle attività per evitare la diffusione del CoronaVirus, per venire incontro, in particolare, a quei nuclei familiari e quelle persone che non beneficiano di alcun ammortizzatore sociale o che non rientrano nel novero di persone abitualmente seguite dai Servizi sociali.

Recepiamo il grido di dolore esprimendo la nostra solidarietà e vicinanza, a tutti gli operatori sanitari e della sicurezza, come ai tanti cittadini, colpiti dalla pandemia da Covid-19, che ha causato un bilancio umano tremendo, con centinaia di morti, che non ci ha lasciato indifferenti. Si è voluto sostenere, attraverso le parrocchie e centri di aggregazioni, tutti quei lavoratori occasionali privi di reddito, anziani in difficoltà, persone immunodepresse e a rischio a causa dell’isolamento.

Abbiamo messo in campo dei servizi ed una organizzazione, efficiente già dimostrata nella gestione delle povertà e delle varie emergenze che si verificano nel territorio. Grazie alla sensibilità e disponibilità, di tanti operatori del settore alimentare e di semplici volontari, come Rosaria CASTALDO, è stata fatto un grande lavoro in sinergia, per esprimere una fraterna solidarietà e aiuti tangibili, da e per il Popolo Partenopeo, al fine di alleviare le enormi sofferenze ed emergenze che si sta patendo in queste ore a Napoli e in tutta la Campania.

Cosi in una nota Alfredo CATAPANO, Responsabile Provinciale Napoli di Fratelli d’Italia per il Commercio e l’Impresa. Gli fanno eco i rappresentanti dell’Movimento di Fratelli d’Italia, Nello SAVOIA, Rosario LOPA e Roberto DELLA RAGIONE. Il nostro impegno è finalizzato alla Solidarietà per Famiglie in difficoltà, e sensibilizzare le istituzioni e le associazioni preposte, anche con contributo di idee e progetti, per sostenere persone e nuclei familiari in difficoltà a causa dell’attuale crisi sanitaria con la relativa congiuntura economica e della conseguente crisi occupazionale ed intendiamo fornire un concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie del nostro territorio che si trovano in condizione di grave disagio, con interventi sociali a favore delle fasce di popolazione in condizione di fragilità socio-economica.

Ha concluso l’esponente della Destra Sociale del Movimento di Giorgia Meloni, Rosario Lopa. Con vivi preghiera di cortese pubblicazione e notizia Grazie”.