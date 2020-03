EMERGENZA CORONAVIRUS – La Brigata “Garibaldi” dona sangue

CASERTA – Come aveva annunciato il quotidiano online “BELVEDERE NEWS” di Caserta, a causa dell’emergenza causata dal COVIC-19 negli ospedali del Paese si è riscontrata una forte “contrazione” nelle donazioni di sangue. Subito, gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano hanno risposto “Presente!” all’appello.

Infatti, nei giorni scorsi, presso la Caserma “FERRARI ORSI” di Caserta e presso il Comprensorio di Persano, sede di alcuni reparti della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, alcune equipe delle ASL di CASERTA e SALERNO hanno raccolto sangue, generosamente donato dai militari, a seguito dell’appello del presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA, dopo che per un effetto collaterale dell’espandersi del fenomeno del Corona virus, in Campania molti ospedali sono rimasti senza il plasma necessario per effettuare gli interventi chirurgici programmati.

Tantissimi militari, senza distinzione di grado e sesso, nel corso delle giornate di raccolta si sono offerti, anche in questo particolare periodo del Paese, di donare rinunciando anche alla giornata di riposo prevista per non stravolgere le attività di servizio già programmate.

L’Esercito con la sua costante presenza sul territorio costituisce sempre di più un punto di riferimento per la Nazione e opera costantemente per tutelare il benessere dei cittadini.

