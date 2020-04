Emergenza Covid-19: in arrivo le 600 Euro per chi ne ha fatto richiesta

l bonus di 600,00€ nelle prossime ore verrà accreditato sul conto corrente di coloro che ne hanno già fatto richiesta (ricordiamo che si potrà presentare fino alla fine del mese).

A darne l’annuncio è stato il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il quale lo scorso sabato è intervenuto in diretta su TG3 annunciando “l’imminente arrivo dei soldi”. Un annuncio al quale è seguita una nota del Governo, con la quale viene indicata la data precisa in cui i 600,00€ saranno accreditati sul conto corrente di chi li ha richiesti: tra mercoledì 15 e venerdì 17 aprile.

Finalmente, dopo giorni difficili di attesa, ecco una buona notizia per tutti quei lavoratori autonomi (ma anche per gli stagionali e per gli operai dell’agricoltura) che attendono con ansia i primi 600,00€ di aiuti garantiti dallo Stato per l’emergenza Coronavirus. Aiuti che saranno garantiti anche nel prossimo Decreto Cura di aprile; parola del Ministro dell’Economia, il quale ha anche assicurato che per il prossimo bonus per le Partita IVA i tempi di erogazione saranno più brevi.