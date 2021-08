Emergenza covid, cancellato il Gran Premio del Giappone di F1

L’emergenza covid continua a occupare gran parte delle varie cronache , è di oggi la notizia per quanto concerne i motori e la Formula UNO della cancellazione di uno degli ultimi gran premi in calendario di quest’anno.

E ‘ stato dunque cancellato il Gran Premio del Giappone che era in calendario per metà ottobre. Gli organizzatori della gara parlano di complessità legate alla pandemia e oggi è stato annunciato che la gara inizialmente prevista lungo il circuito di Suzuka non si svolgerà. L’evento era stato annullato anche l’anno scorso sempre a causa del Coronavirus.

Un altro stop per la Formula 1 che nei prossimi giorni annuncerà se e come la gara nipponica sarà sostituita da un’altra tappa. Si tratta della quinta gara cancellata dal calendario originario del 2021, dopo Cina, Canada, Singapore e Australia