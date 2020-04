EMERGENZA-COVID :LA FEDERAZIONE PROVINCIALE PSI CASERTA :” GUAI ABBASSARE LA GUARDIA”

COMUNICATO STAMPA FEDERAZIONE PSI PROVINCIALE CASERTA

Caserta.L’ Assessore alla sicurezza del Comune di Caserta Raffaele Piazza congiuntamente al Vicesindaco di Cesa Antonio Esposito ,al Consigliere Comunale di Caserta Gianluca Iannucci al Coordinatore di Federazione ed ex Consigliere Comunale di Orta di Atella Espedito Ziello e l’ intera Federazione Provinciale PSI Caserta, in seguito all’ intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla seconda fase dell’emergenza Coronavirus sentono l’ esigenza di comunicare quando segue.

Una tempestiva e accorta gestione della Pandemia ha evitato, fino ad oggi, una eccessiva diffusione del Covid-19 in tutto il Sud Italia e che solo La chiusura di tutte le attività e la quarantena forzata durata 2 mesi ha prodotto la mancata diffusione dello stesso. A chi ancora non l’ avesse compreso, vogliamo ricordare che il “taxi”di questo maledetto virus siamo noi e che, se gli togliamo la possibilità di ” frequentarci” ne riduciamo al minimo il contagio.

Se da domani smetteremo di essere attenti e circospetti, prima o poi lo incontreremo e arriverà anche in casa nostra. Tutti noi siamo stanchi, impauriti ed anche impoveriti, ma non dimentichiamo mai che siamo vivi ed i nostri cari anche.

A chi oggi si lamenta e va alla ricerca di un colpevole vogliamo ricordare che ad impoverire il Paese non è stato Giuseppe Conte o Vincenzo De Luca ma una maledetta Pandemia.Fino a quando non sarà definitivamente sconfitta con efficace vaccino, sarà sempre in agguato e continuerà a seminare morte e paura.

Vogliamo infine riportare una frase che diceva sovente Bettino Craxi perché si attaglia a questi tempi:”Primum vivere deinde Philosophari”.

Pensiamo a questo, usciamo lo stretto necessario ,controlliamo i nostri figli che stiano a casa, indossiamo mascherine e guanti, manteniamo il distanziamento sociale e usciamo da casa solo se è necessario uscire.

non ascoltate stupidi complottisti.