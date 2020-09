Emergenza Topi in città : ora iniziano ad invadere gli appartamenti

Caserta. La presenza ,sempre piu’ numerosa, dei topi in città è diventata una vera e propria piaga. Tante volte abbiamo scritto di ratti che gironzolano liberamente per le strade cittadine in cerca di cibo, cibo che naturalmente fanno sempre più’ difficoltà a trovare. La lotta alla sopravvivenza si sa è rischiosa ma talvolta è istintiva e allora a quanto pare i topi hanno deciso di intrufolarsi nelle abitazioni civili in cerca di companatico utile a garantire loro la sopravvivenza.

In tal senso stiamo ricevendo continue segnalazioni da parte di cittadini , soprattutto quelli con residenza in piani bassi di condomini, che lamentano la presenza di topi all’ interno dei propri appartamenti . E’ chiaro che si tratta di abitazioni private e quindi non certo di competenza comunale ma è anche vero che il tutto potrebbe essere la conseguenza dello stato di libertà dei ratti in circolazione per la città .

Tutto questo , diventa per noi e speriamo non solo per noi ,spunto di considerazione. A parte la necessità di una improrogabile disinfestazione per l’ intera città crediamo sia arrivato il momento , dopo tante chiacchiere a riguardo, di una seria e incisiva pulizia delle caditoie molte delle quali divenute tane comode per i ratti che si sa amano vivere nelle fogne.

Il nostro articolo- denuncia ha il solo scopo di incidere sulle persone di competenza affinché tale problematica venga affrontata in tempi strettissimi .Abbiamo anche cercato di avere notizie a riguardo dall’amministrazione comunale e in tal senso, abbiamo contattato il vicesindaco Franco De Michele al quale abbiamo chiesto notizie circa l’ inizio dei lavori di pulizia della caditoie . A tutt’ oggi non ci è pervenuta alcuna risposta.