In occasione della Festa della Repubblica e 80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, martedì 2 giugno 2026, l’Anfiteatro Campano aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’apertura gratuita dei luoghi della cultura statali.

L’iniziativa è promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione del pubblico alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale del territorio. Per l’intera giornata sarà dunque possibile visitare gratuitamente il monumento e il Museo dei Gladiatori, tra i siti archeologici più rappresentativi della Campania antica.

“La Festa della Repubblica rappresenta un momento importante di condivisione dei valori culturali e civili del nostro Paese. L’apertura gratuita del 2 giugno vuole essere un’occasione per invitare cittadini e visitatori a riscoprire un patrimonio identitario straordinario, simbolo della storia e della memoria del territorio di Santa Maria Capua Vetere”, così il direttore dell’Anfiteatro Campano, Antonella Tomeo commenta l’apertura.