Ennesimo caso di violenza a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Ennesimo episodio di violenza a Sessa Aurunca. Un uomo ha minacciato e percosso sia la madre sia la sorella per motivi economici. L’uomo avrebbe arrecato violenza alle due donne quando queste si sono rifiutate di dare i soldi. L’uomo affermava che i soldi percepiti grazie al reddito di cittadinanza non erano sufficienti e per questo chiedeva alla madre e alla sorella altri soldi. Le donne hanno trovato il coraggio di denunciare l’uomo e questi è stato arrestato. Stando alla ricostruzione delle parti, questi episodi di violenza andavano avanti da oltre 18 mesi.