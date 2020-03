Ennesimo soggetto trovato in violazione del decreto COVID-19 a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – S.R., uomo 41enne, è stato fermato qualche giorno fa dalle forze dell’ordine in quanto questi aveva violato il decreto per il contenimento del COVID-19. La giustificazione dell’uomo sarebbe quella di voler dormire gratuitamente presso la struttura socio-assistenziale presente a Sessa Aurunca. Effettuate le analisi di rito, l’uomo è risultato sotto effetto di sostanze stupefacenti e, dopo un accurato controllo della vettura con cui era diretto al centro, è stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti.