Enogastronomia, Pasticceria Lisita di Mondragone farà parte di Eataly Roma, il tempio dell’enogastronomia italiana*

Roma, 25 novembre 2022. La pasticceria Lisita entra a far parte del tempio italiano dei prodotti di alta qualità enogastronomica. A partire da lunedì 28 novembre, infatti, la storica pasticceria con sede a Mondragone sarà presente anche all’interno di Eataly Roma, in Piazzale XII Ottobre 1492. “Fin dalla sua fondazione nel 1967 – spiega il titolare Alfredo Lisita – tutta la nostra famiglia ha lavorato per assicurare il più alto livello di eccellenza nell’esecuzione dei dolci artigianali. Abbiamo avuto molti riconoscimenti – ha spiegato Alfredo Lisita – ma entrare a far parte di Eataly, che rappresenta il massimo nella ricerca della qualità nei prodotti e di un modo di intendere l’enogastronomia in chiave sostenibile, costituisce per noi il riconoscimento più alto”. A gestire la pasticceria di Eataly, che darà l’opportunità all’azienda di ampliare il proprio personale, ci sarà Salvatore, il terzo della generazione dei Lisita che porta il nome del nonno, fondatore della pasticceria: “Grazie a questo riconoscimento – continua Alfredo Lisita – allarghiamo la nostra famiglia dei collaboratori che lavorerà per assicurare il top della pasticceria artigianale napoletana in questa prestigiosa sede, vetrina del food italiano per visitatori di tutto il mondo. Ma soprattutto mi piace dire che ad Eataly Roma, tra le eccellenze assolute dell’enogastonomia italiana, attraverso di noi ci sarà anche un pezzo della nostra Mondragone, la città che ci ha visti crescere nel corso dei decenni”.