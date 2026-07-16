Siamo noi la nuova narrazione

Una nuova narrazione del territorio prende voce con Capua il Luogo della Lingua festival, questa volta attraverso lo sguardo dei ragazzi di Siamo Noi, il collettivo giovanile nato intorno al nostro festival.

Tra i primi appuntamenti di Siamo Noi Podcast Talk, ai microfoni di Daniele Mingione, la speaker e Dj capuana Paoletta si è raccontata davanti al pubblico, al Museo Campano di Capua, durante le giornate del festival.

Un dialogo intenso tra radio, musica e radici, che ha ripercorso il suo percorso artistico e il profondo legame con il territorio, prima di regalare ai ragazzi dei “Siamo Noi” e alla sua città un fantastico Djset.

“Siamo Noi Podcast Talk è una produzione di Architempo per Capua il Luogo della Lingua Festival.

Un nuovo spazio di ascolto e di racconto che dà voce ai giovani che il territorio lo vivono e lo interpretano contribuendo a immaginarne il futuro.

Conduzione: Daniele Mingione

Regia: Antonio Mona

Riprese e montaggio: Alex Cappabianca