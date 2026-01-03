Enzo Maraio -PSI Nominato Assessore. Vignola ,De Falco , Giannini entusiasti della scelta di Fico

Caserta . Il PSI di Caserta sta vivendo con grande entusiasmo la nomina in Giunta Regionale del Segretario Nazionale Enzo Maraio che ,ricordiamo , e’ stata ufficializzata nella serata di giovedi 31 Dicembre dal neo eletto Presidente della Regione Roberto Fico .

Procediamo con ordine :Mercoledì 30 Dicembre, presso la sede cittadina del PSI , Il coordinatore Provinciale Romolo Vignola e quello cittadino Antonio De Falco hanno chiamato a raccolta simpatizzanti e iscritti al partito per il consueto scambio di auguri natalizi. La serata è trascorsa all’ insegna della spensieratezza anche se non sono mancati spunti di natura politica . Fra i presenti anche alcuni dei candidati al consiglio regionale.

” Siamo felici e consapevoli di aver raggiunto un traguardo importantissimo -ha dichiarato Romolo Vignola – Enzo Maraio sara’ un valore aggiunto in una squadra già di grosso spessore – sono sicuro che il nostro Segretario saprà fare emergere le idee socialiste in un contesto già di altissimo livello culturale-politico “

Il Coordinatore cittadino Antonio De Falco è andato invece diritto all’ obbiettivo :”subito dopo le feste sottoporrò a Maraio , neo Assessore al Turismo, un progetto economico- culturale che vede coinvolta la Reggia di Caserta e che,da sempre, ho cercato di portare nella nostra città. Sono convinto – ha continuato De Falco – che la Reggia vada ulteriormente valorizzata affinché possa rappresentare , oltre che un Monumento di attrazione storico-culturale ,anche un mezzo di sviluppo economico e occupazionale. Il mio progetto va proprio in questa direzione “.

Molto entusiasta è apparsa anche la coordinatrice donne del Psi Francesca Giannini : ” siamo felici e soddisfatti della nomina di Enzo Maraio in Giunta Regionale – ha dichiarato – sono sicura che il nostro Segretario ci aiuterà a rilanciare la nostra città , sarà per noi un punto di riferimento e lo sarà per l’ intera città di Caserta. La sua competenza ci aiuterà a raggiungere presto il modello di città che abbiamo nel nostro programma elettorale.”