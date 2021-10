Erasmus+ KA2 – Il Liceo “Cirillo” vola in Francia

Aversa, Si è conclusa pochi giorni fa la prima delle cinque mobilità internazionali previste dal progetto Erasmus+ KA2 – School Exchange Partnerships “The Angevins, a European dynasty: testimonies, settlements, relics”, che vede protagonisti gli alunni del Liceo Classico e Musicale “D. Cirillo” (DS Luigi Izzo) di Aversa. Accompagnati dalle docenti Debora Gagliardi e Alessandra Ruberti, cinque discenti del liceo, tra quelli selezionati mediante apposito bando emanato lo scorso mese di Aprile, hanno visitato i Paesi della Loira e, in particolare, siti storici e artistici testimonianza della dinastia Angioina in Francia. Le visite culturali, svoltesi insieme agli alunni e ai docenti delle altre quattro scuole estere che partecipano al progetto (provenienti da Francia, Ungheria, Polonia, Croazia), sono state seguite da attività di laboratorio durante le quali i ragazzi hanno avviato la costruzione online di un museo virtuale della dinastia angioina, che sarà arricchito gradualmente e progressivamente, nel corso dei due anni di durata del progetto stesso, con ulteriori materiali informativi che saranno raccolti durante le future mobilità nelle altre nazioni del partenariato. La settimana trascorsa in Francia ha rappresentato una preziosa occasione di crescita culturale e relazionale per gli alunni che, attraverso l’incontro e la collaborazione con coetanei stranieri, hanno avuto modo di migliorare le loro capacità di socializzazione, nonché le loro competenze in lingua inglese. L’esperienza della prima mobilità internazionale è risultata positiva anche per le docenti accompagnatrici e responsabili del coordinamento del progetto, le quali, attraverso il confronto e l’interazione con i colleghi stranieri, hanno avuto l’opportunità di conoscere la realtà scolastica francese e di crescere professionalmente nel contesto del lavoro sinergico messo in atto.

