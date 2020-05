ERCOLANO: Controlli a tappeto dei Carabinieri. 3 le attività commerciali sanzionate

ERCOLANO – I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno controllato molti esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa ancora vigente per il contrasto alla diffusione del Covid-19. I militari hanno accertato che una caffetteria avesse riaperto i battenti e consentito ai clienti di consumare le bevande all’interno del locale piuttosto che consegnarle a domicilio.

Sanzionato anche il titolare di una bigiotteria perché in attività nonostante le restrizioni ancora in vigore. Per entrambi – oltre alla sanzione amministrativa – è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale.

Notificata una sanzione amministrativa di 2mila euro alla proprietaria di una merceria che, in assenza della prevista autorizzazione, è stata sorpresa a somministrare bevande e alimenti alla propria clientela.