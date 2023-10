ESCE IL 14 OTTOBRE “FORT’” (Arealive – Distribuzione Believe) il nuovo singolo di MALDESTRO & endly

Il 14 ottobre esce FORT il nuovo singolo di Maldestro di cui è autore del testo e coproduttore della musica insieme al producer endly.

Dopo le uscite di Preludio, Famiglia Criminale e Vogl sta cu ‘te, con cui l’Artista partenopeo ha decisamente virato in maniera decisa verso sonorità “urban” ed espressioni tipiche degli ultimi anni, grazie all’utilizzo del rap e della lingua napoletana sancendo di fatto il sodalizio con il producer endly (Giuseppe Caliendo), il nuovo singolo FORT, ( in uscita per Arealive/Believe) rappresenta una ballad hip hop che fonde il rap alla canzone melodica.

Maldestro, nel presentare il brano, dichiara:

“FORT è una vera dichiarazione d’amore, un abbraccio che salva gli esseri umani dal buio. In sintesi esprime la volontà di uscire dallo schema terrestre e approdare su un altro pianeta”.

Con 5 album all’attivo e una carriera ricca di prestigiosi riconoscimenti tra cui il Premio Ciampi, il Premio Siae, il Premio De Andrè, il secondo posto nella categoria “Miglior album d’esordio” alle Targhe Tenco 2015 per il disco “Non trovo le parole” e la vittoria del Premio della critica Mia Martini, del premio Enzo Jannacci e del premio Lunezia con il brano “Canzone per Federica” presentato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria “Nuove proposte”, Maldestro torna con un nuovo brano con cui sceglie di sparigliare le carte.

Sulla scelta del rap come forma di espressione ancora Maldestro afferma: “Ho sempre amato il rap, ma negli ultimi anni pare che molti di quelli che lo cantano hanno perso un po’ la bussola. L’hip hop è nato per rivoluzionare, per dissentire. Oggi invece è una battle per dimostrare chi è più capitalista dell’altro. Si fa la conta delle view, dei platini e il sistema ringrazia.

Certo, tutti vorremmo fare un disco d’oro, ma senza mettere il risultato davanti all’intenzione.

Allora ho deciso di svoltare per un’altra strada, di consegnare ad Antonio Prestieri il timone che avevo lasciato a Maldestro.

Nell’epoca dei filtri io non ne avrò e questo basta per essere se stessi.”