(ESCLUSIVA BELVEDERENEWS). CAVALLO MORTO: I VETTURINI ALZANO LA VOCE : E’ STATO UN INFARTO

Caserta. Nella giornata di ieri, mercoledi 12 agosto, il Web è stato praticamente bombardato dalle foto del cavallo morto nella Reggia di Caserta mentre trasportava una carrozzella. Tante sono state le cose dette e tante le critiche dei cittadini e di alcuni partiti politici che la Direttrice del Palazzo Reale dott.ssa Tiziana Maffei ha deciso di sospendere a tempo indeterminato il servizio di trasporto dei turisti con le carrozzelle.

A scendere in campo oggi sono stati i vetturini i quali hanno contattato la nostra redazione per difendersi dalle accuse , secondo loro ingiuste , che sono state fatte nei loro confronti.: ” Tanto per cominciare- ha dichiarato una di loro- dopo la Pandemia e l’obbligo della prenotazione online i turisti sono visibilmente diminuiti , essendo noi ben sette vetturini ad offrire quel tipo di servizio abbiamo deciso per una turnazione e questo, al contrario di ciò’ che è stato detto, permette al cavallo di riposarsi ,bere e mangiare ogni qualvolta che finisce il giro. Altro punto importante che smentisce le accuse a noi rivolte : I cavalli, da sempre, sono soggetti a controlli da parte dei Veterinari , abbiamo consegnato i certificati medici per ognuno di loro che attestano la sana e robusta costituzione dell’ animale , a questo bisogna aggiungere che il Veterinario dell’ Asl effettua periodicamente dei prelievii ai cavalli per controllare se gli stessi abbiano malattie infettive e quant’altro. I cavalli – conclude la vetturina- come tutti gli esseri umani sono soggetti all’ infarto ed è stato proprio un infarto a stroncare la vita di uno di loro nella mattinata di ieri.alla luce di tutto questo e consapevoli della disgrazia avvenuta chiediamo nell’ immediato la riattivazione del servizio di vetturini che non solo è attivo nella Reggia di Caserta da una vita ma lo è in tantissime città Italiane e del Mondo.”