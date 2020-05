Esclusiva Belvederenews , il video dalla Romania dell’ ultimo saluto al piccolo Mario

Caserta. Poche ore fa ,nel segno della compostezza e della commozione si è consumata in Romania la tumulazione dello sfortunato Mario ,il bambino di tre anni che lo scorso 6 aprile ha perso la vita in seguito ad una caduta dal balcone sito al quarto piano del condominio ” Il Palazzo del Sole ” di via Roma.

Il corpo del bambino è stato portato in Romania , Paese d’ origine dei suoi genitori , Mariam e Oana Catalina. Come è ormai noto ,lo scorso 6 aprile, Mario cadde dal balcone della sua abitazione sita al quarto piano del condominio ” Palazzo del Sole ” di via Roma a Caserta e nonostante i tentavi dei medici dell’ Ospedale S.Anna e S.Sebastiano il suo cuore ha smesso di battere nelle prime ore di domenica 7 aprile.

Da quel giorno ,la salma del piccino è rimasta nel reparto di Medicina Legale a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria che solo giovedi’ 30 aprile ha dato il via libera per una dignitosa sepoltura al corpicino dello sfortunato Mario.

Nel frattempo i condomini del ” Palazzo del sole” , in segno di solidarietà e grazie al contributo del Comune di Caserta, sono riusciti ,in seguito ad una colletta, a mettere insieme la somma di denaro esatta per fare in modo che la salma del bambino venisse trasportata in Romania come da volontà del papà e la mamma di Mario.

Nella mattinata di oggi , sabato 2 maggio, l’ Agenzia Funebre G.S.I. Di Nicola Notarstefano &Enrico Silvestri sita a Caserta in via Sicilia n.6 , con la collaborazione di Pasquale Di Donato, hanno provveduto alla tumulazione dello sfortunato Bambino.

BUON VIAGGIO MARIO !!

IL VIDEO