ESCLUSIVA. Fotogallery. L’onda blu ripulisce la via dei podisti

Maddaloni. Appena pochi giorni dopo la firma del protocollo tra l’associazione nazionale Plastic Free ed il Comune Maddaloni che, di fatto, lo ha reso il primo comune italiano ad aderire a questa nobile iniziativa è stata già organizzata la prima raccolta nella città di Maddaloni. La prima di quest’anno e la prima dopo il riconoscimento in blu. Per la prima raccolta del 2021 e prima iniziativa ufficiale sotto l’egida del gagliardetto Plastic Free la scelta è ricaduta sulla nota via dei podisti, all’anagrafe via de Curtis, dove, alla presenza delle istituzioni, il sindaco Andrea De Filippo, il vice sindaco, l’assessore all’ambiente, il funzionario dell’ufficio ambiente ed i responsabili dell’ecologia è stata completata la pulizia di tutta la strada.

Con i ragazzi dell’associazione hanno collaborato le guardie ambientali volontarie, coordinate da Ciro Materazzo, che hanno contribuito a rallentare le auto, che di solito sfrecciano ad alte velocità in quella strada.

Molti giovani presenti ma, è doveroso sottolineare, che pochi erano i maddalonesi. Molti volontari dell’associazione sono accorsi dei comuni limitrofi e anche dal napoletano per partecipare alla raccolta. I sacchi riempiti, all’incirca 70, in tre ore di intenso lavoro, contenenti plastica, vetro, e purtroppo anche tanta indifferenziata sono stati prontamente rimossi dagli operatori ecologici che hanno effettuato un’azione straordinaria per raccogliere le buste

