Esclusiva. Il segretario UGL Espugnato raccoglie l’assist di Razzano sulla bomba percolato e chiede di scrivere al Ministro

Stamattina abbiamo pubblicato un articolo sulla questione del percolato e la sua pericolosità:

Il candidato alle elezioni regionali Peppe Razzano interviene in merito dalla sua pagina Facebook con un post al vetriolo che vi riportiamo integralmente dal titolo UN ANNO DOPO NON E’ CAMBIATO NULLA:

Chiedono collaborazione, ma poi sono sordi ed inattivi. Un anno fa segnalai un caso simile che portò i carabinieri a sequestrare un mezzo dei rifiuti che perdeva liquami nei pressi del cimitero. Oggi, ad un anno di distanza, non è cambiato nulla. Non governano, non controllano, non hanno idee e quando gli segnali i problemi non intervengono: elementi essenziali di un’amministrazione fallimentare come quella di De Filippo. I cittadini meritano rispetto. Bisogna dare una risposta forte e sono fiducioso sulla scelta che effettueranno alle elezioni regionali: i maddalonesi devono votare un maddalonese. La scelta deve essere netta tra chi esprime il dissenso rispetto all’attuale gestione e chi, invece, non professa opinione in merito. In politica si mette la faccia, non si gioca a nascondino.

Il segretario cittadino UGL Giuseppe Espugnato, vista la disponibilità e la sensibilità del candidato Razzano nella battaglia contro il percolato propone di scrivere al Ministro dell’Ambiente e chiedere subito l’intervento dell’ ARPAC. Chiede anche risposte chiare alle seguenti domande.

– Perché dall’insediamento dell’amministrazione comunale targata De Filippo non è stata mai ufficializzata ed aggiornata trimestralmente la percentuale di raccolta differenziata?

– Perché, seppur prevista nel piano industriale e nel capitolato d’appalto, non è stata mai utilizzata la lavastrade? È stata mai acquistata dall’azienda per il Comune di Maddaloni?

– Perché, seppur prevista nel capitolato d’appalto non sono state mai pulite e svuotate le caditoie presenti sul territorio?

– Come mai, il conferimento della frazione umida supera abbondantemente i 200€ a tonnellate?

– Come mai non si raccolgono gli ingombranti sul territorio?

– Esiste un funzionario comunale che dovrebbe contestare questi innumerevoli disservizi?

– Nel caso specifico, il delegato dell’ amministrazione, che è anche cittadino maddalonese, ha mai comunicato per iscritto al funzionario gli innumerevoli disservizi prodotti dalla ditta appaltatrice?

– Nel caso, il funzionario avesse elevato qualche sanzione, possiamo conoscere le sanzioni applicate?

Vi terremo aggiornati sugli esiti.