ESCLUSIVA. La foto simbolo di questo inizio anno: rientra dalla pensione per curare i pazienti covid ed oggi si vaccina

Non poteva iniziare meglio questo 2021 con questa notizia e questa foto che simboleggia davvero la speranza e la vittoria contro questo terribile virus. Mercoledì 30 dicembre è arrivato il vaccino al covid hospital di Maddaloni. Al suo interno è stato allestito uno dei 5 hub provinciali per la somministrazione. Giorno 31 è partita regolarmente la campagna vaccinale che interessa, come stabilito a livello nazionale, prioritariamente il personale sanitario. A Maddaloni mercoledì sono stati consegnati 42 vaccini. Altri seguiranno a breve. Giovedì si è partiti spediti con la prima somministrazione a cui seguirà il richiamo tra 21 giorni. In una settimana tutto il personale del covid hospital sarà vaccinato con la prima dose.

E stamattina è toccato anche al super primario, il dott. Pellegrino Sposito de Lucia, che come vi avevamo raccontato a marzo, è stato richiamato in servizio, dopo neanche un anno dalla sospirata pensione, per dirigere i reparti di medicina e terapia sub-intensiva, prontamente riconvertiti in reparti covid e gestire questa dura fase.

Finora 9 mesi di lavoro intenso e senza sosta, con momenti davvero critici, che ha affrontato con l’esperienza di una vita e la calma determinazione che lo contraddistingue. Oggi, la sua espressione dopo la somministrazione del vaccino, racchiude quanto ognuno di noi si augura di vedere presto. E la conferma che il vaccino è sicuro.

Nessuno fino ad ora ha presentato reazione allergica. Non è documentato nessun effetto collaterale a distanza. La copertura è altissima, il 95%. Sono previsti, oltre al personale addetto alla somministrazione del vaccino l’ anestesista in sede e il supporto dello psicologo. Oggi tocca a loro, che in questo modo potranno lavorare con più tranquillità. Noi aspettiamo fiduciosi il nostro turno per tornare a sorridere e non solo con gli occhi.

