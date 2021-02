ESCLUSIVA. Non solo Sanremo. Torna in onda Carlo Scalera da martedì su New Radio Network

Maddaloni. Il coronavirus è riuscito a bloccare di tutto: uscite, feste, ricorrenze, celebrazioni ma non ferma Sanremo. E dopo tante polemiche, come nello stile del Festival, sulla partenza, sulle modalità e tanto altro, il 2 marzo il teatro Ariston accenderà le luci, per il Festival più amato, più conosciuto e più discusso della canzone italiana.

New Radio Network non poteva mancare all’appuntamento e, opportunamente distanziata, dai propri studi, seguirà la settimana sanremese. Non solo Sanremo è il titolo del programma che andrà in onda da martedì 2 marzo fino a sabato 6 marzo dalle ore 10.00 alle 11.30.

Ci saranno tanti interventi da professionisti, cultori della musica e giovani talenti come Elio Salanti che delizierà gli ascoltatori anche con performance live, Marikarma partecipante di area Sanremo nel 2018 e tanti altri ancora. Con Carlo Scalera ci sarà alla conduzione anche Francesco Pisanti, mentre alla regia troveremo Morena Servidei e Antonio Sferragatta.

Non poteva che essere un poker vincente a seguire l’importante kermesse. perchè, lo sanno tutti, Sanremo è Sanremo. Nessuno lo vede, ma tutti ne parlano. E New Radio Network offre questo ulteriore spazio di discussione musicale, che ci intratterrà mescolando competenza, storia della musica e leggerezza.