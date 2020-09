(Esclusiva video) Comizio Lega/l’avv. Martucci “Cerchiamo di fare una politica sistemica importante”

CASERTA – Le elezioni regionali si avvicinano, continuano gli ultimi comizi a Caserta,ma anche in provincia, come testimoniato anche dai nostri articoli di stamane e oggi pomeriggio.

In basso proponiamo in esclusiva alcuni video dell’incontro tenuto nella centralissima piazza Margherita di Caserta dall’avv. Martucci candidato con la Lega, davanti a circa 50 persone per illustrare alcuni passaggi del suo “programma elettorale.

Una breve presentazione del candidato:

L’avvocato Michele Martucci, avvocato di 49 anni, opera presso l’ufficio del contenzioso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio di Caserta per conto di una società pubblica chiamata Ales-spa ed è appassionato di scrittura.

Ecco la sua auto presentazione

“Il mio hobby preferito è infatti è la collaborazione ad una rivista on line a tiratura provinciale, ho aderito alla campagna di crowd funding di DeRev per far conoscere a tutti i siti che hanno suscitato in me emozioni e per conoscere i luoghi indicati dai miei colleghi del I Master Cultura 4.0 realizzato dalla Uni Link”.



VIDEO