(ESCLUSIVA VIDEO) LA C.R.I. di Caserta gioiello di solidarietà

Caserta-Continua ininterrottamente il lavoro dei volontari della Croce Rossa Italiana- sezione locale- che da marzo , cioè dal’ inizio della pandemia,sono impegnati nella consegna dei pacchi alimentari a tutte quelle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà economica.

Nella serata di oggi, venerdì 11 dicembre , una delegazione di Belvederenews si è recata nella sede operativa della C.R.I. di Caserta sita in via Petrarelle in una villa di tre piani divenuta proprietà del Comune dopo che lo Stato l’ aveva confiscata alla camorra.

Ad accogliere la nostra troupe la Presidente della C.R.I.di Caserta Dott.ssa Teresa Natale accompagnata ,insieme con un gruppo di volontari che proprio in quelle ore stava provvedendo a preparare i pacchi con gli alimenti da consegnare alle famiglie bisognose.

” Da casa degli ingiusti questa villa si è trasformata in casa dei giusti” . Con tali parole il Presidente Teresa Natale ha iniziato ad illustrare le modalità di lavoro e i criteri di assegnazione dei pacchi alimentari alle famiglie. Tutto rigorosamente documentato dal momento della consegna del cibo da parte del Banco Alimentare fino alla bolla di accompagnamento e quella di avvenuta ricezione del pacco stesso”.

Le porzioni di ogni pacco vengono stabilite in modo univoco in base la numero del nucleo familiare richiedente.Sono ben 180 le famiglie casertane che ricevono quotidianamente assistenza dalla C.R.I. di Caserta .

” Siamo il punto di smistamento per tutta la provincia di Caserta- ha dichiarato il presidente Natale – e dalla nostra sezione ricevono assistenza altri comuni della Provincia sia nell’ agro aversano che nell’ alto casertano e tutto questo grazie ai numerosi volontari ai quali va il mio personale ringraziamento. Un Grazie va anche alla C.R.I. Nazionale – continua – che proprio nei giorni scorsi ha provveduto ad inviarci dei buoni spesa che abbiamo ripartito ai nostri assistiti. Per le festività natalizie – ha concluso Teresa Natale- stiamo organizzando un’ evento destinato principalmente ai bambini con una meravigliosa sorpresa”.

La troupe di Belvederenews ha lasciato la villa di via Petrarelle soddisfatta dell’ accoglienza e dell’ organizzazione amministrativa gestita in modo impeccabile dal Presidente Natale : ma su tutto ci ha particolarmente colpito l’ abnegazione e la determinazione di tutti i volontari della C.R.I al lavoro per i loro fratelli più’ bisognosi.

VIDEO

L’intervista a Teresa Natale Presudente CRI Caserta