ESCLUSIVA VIDEO. La visita lampo di De Luca all’ospedale di Maddaloni

Una visita lampo quella del governatore della Campania Vincenzo De Luca questa mattina all’ospedale Covid di Maddaloni. Ad accoglierlo il Sindaco Andrea De Filippo e la direttrice del presidio ospedaliero Antonella Foglia, il direttore sanitario dell’ospedale Di Girolamo e il direttore generale dell’ASL Ferdinando Russo.

Un incontro fugace e strettamente riservato ai vertici. Nessun giro tra i reparti per vedere quanto sia stato realizzato in tempi brevi. Un centro Covid sorto dal nulla o quasi e che si sta dimostrando un’eccellenza grazie alle professionalità che già c’erano e a quelle che sono arrivate in rinforzo dal mese di marzo.

Molta la delusione tra i dipendenti , inutile nasconderlo. Ci si aspettava almeno un saluto. Perché tanta riservatezza? L’incertezza del futuro aleggia sull’ospedale, inutile nasconderlo. Cosa accadrà quando finirà l’emergenza? Gli interrogativi sono tanti e ancor più incalzanti ora che la fase critica volge al termine.

C’erano anche degli infermieri neoassunti che avevano preparato una lettera di ringraziamento e non è stato possibile nemmeno consegnarla.

Cliccando sui link i video dell’arrivo e della partenza:

In giornata è prevista anche la visita all’ospedale modulare di Caserta.

Migliorano i dati che riguardano la provincia. A fronte di un unico contagiato in più, come riporta il Mattino, per cui ora il numero totale dei positivi dall’ inizio dell’emergenza è 433, ieri il report ufficiale dell’ Asl di Caserta ha registrato ben 18 guariti, oltre a quelli già noti. Il numero totale delle persone dichiarate fuori dall’incubo coronavirus ora è 316.

Ad accompagnare De Luca i Consiglieri Regionali Bosco e Graziano.