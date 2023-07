Est Asia domina il Gran Premio città di Napoli

Dal nostro inviato Giuseppe Parente

Agnano 2 luglio 2023

Un nutrito numero di appassionati ha affollato l’ippodromo di Agnano in questa seconda domenica di inizio estate. Domenica sera erano previste ben 7 corse, tra le quali è doveroso citare la prima corsa per cavalli e cavalle debuttanti di 2 anni vinta da Francesco Grif, allievo di Vincenzo Luongo e ben 2 gran premi: il città di Napoli Filly per cavalle di 3 anni sulla distanza del miglio e il Città di Napoli Memorial Franco, Antonio, Salvio Cervone, per cavalli e cavalle di 3 anni sulla distanza del miglio.

Il città di Napoli Filly è stato vinto da Estasi di No, cavalla interpretata da Marco Stefani con il tempo di 1,13,1 al kilometro, seguita da Emma dei Veltri ed Eloida.

Il Città di Napoli Memorial Franco, Antonio, Salvio Cervone, corsa di gruppo I era il clou della serata ed è stato vinto, con merito, da Est Asia, cavalla guidata da Andrea Farolfi per il team Baroncini che ha avuto la meglio su Encatandor Laskmy ed Eminem Font.