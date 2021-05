Eurovision 2021:trionfano i Maneskin

“Il rock non deve morire mai! – Rock’n’roll never die!” – questo il grido di Damiano, leader e voce dei Maneskin che ieri sera, all’Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) ha infiammato tutta l’Europa. Il gruppo italiano, fresco della vittoria ottenuta a Sanremo, ha rappresentanto il Nostro Paese nella più prestigiosa manifestazione canora che in passato ha visto la presenza di grandi nomi: Gigliola Cinquetti (vincitrice nel 1964 e seconda nel 1974 dietro gli ABBA), Mia Martini (che partecipò due volte -1977 e 1992), Toto Cutugno (vincitore nel 1990) e altri. Il meccanismo della votazione è da qualche tempo stato modificato e così al televoto si aggiunge anche la votazione delle giuria qualificata. Sin dall’inizio il podio ha visto ai primi tre posti Italia, Francia e Svizzera. E’ stato un’altalenarsi di cambi di posizione teso e avvincente. La proclamazione del vincitore è stata accolta con un boato di consensi. La band italiana ha colpito non solo per la bravura e per il pezzo presentato, ma anche per il look, stravagante,rispecchiante l’anima dei componenti.

L’esibizione dei Maneskin è stato un vero e proprio “show” nello “show”. L’Europa, desiderosa di tornare ai grandi concerti dal vivo, ha proclamato la vittoria dell’Italia e i Maneskin sono ormai proiettati verso un successo planetario. Stamattina la notizia è stata riportata non solo dai media ma è stata omaggiata, anche, tramite post e tweet, di grandi personaggi politici, della cultura e del mondo dello spettacolo. Un successo che in questo periodo ha fatto dimenticare, per la durata dell’esibizione, lo stato di emergenza sanitaria che viviamo. Con la speranza che la vittoria dell’Italia all’Eurovison possa essere segnale di rinascita e di quella consuetudine del quotidiano a cui tutti abbiamo diritto, ci stringiamo tutti intorno alla band dei Maneskin per dire: “Grazie!”