Evade dai domiciliari per rapinare pescheria, arrestato dai Carabinieri di Torre Annunziata

TORRE ANNUNZIATA (NA) – Mercoledì, 18 marzo 2020, evade dai domiciliari per rapinare una pescheria: arrestato dai Carabinieri. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove i Carabinieri hanno bloccato A.M. (queste le iniziali dell’uomo), 24 anni di Pagani (Salerno): per lui l’accusa oltre che di evasione è di rapina e violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane ha minacciato il titolare di una pescheria di Via Plinio con un coltello, pretendendo la consegna dell’incasso. I carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata, poco distanti, hanno notato la scena e sono intervenuti.

Prima che l’uomo potesse fuggire col denaro, lo hanno bloccato ed arrestato. A.M, già sottoposto agli arresti domiciliari, dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.