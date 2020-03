Evade per la 4^ volta in 4 giorni: arrestato nuovamente dai Carabinieri

VALLE DI MADDALONI – E.R., cl. 80, di Acerra, agli arresti domiciliari presso la comunità “Leo Onlus Ong.” di Valle di Maddaloni e che nei giorni scorsi si è reso protagonista di tre evasioni in tre giorni, nella serata di ieri, è stato arrestato per la quarta volta in quattro giorni.

L’uomo, che proprio nella mattinata di ieri 4 marzo 2020, a seguito dell’ennesimo arresto per evasione, era stato nuovamente sottoposto ai domiciliari presso la medesima comunità, c’è riuscito anche questa volta.

I carabinieri della Compagnia di Maddaloni, postisi sulle sue tracce, lo hanno riacciuffato e condotto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima che si terrà nella mattinata odierna.