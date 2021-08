F1 GRAN PREMIO SPA BELGIO VINCE RED BULL GARA ATIPICA LA PIOGGIA NON FA CORRERE

Il Gran Premio del Belgio a SPA è stato abbastanza atipico, per qualcuno magari anche una farsa.

Piove a dirotto, continui rinvii della corsa che si completa in pochi giri e dietro la safety car.

Partenza posticipata di tre ore rispetto all’orario stabilito, bandiera rossa esposta più volte condizioni della pista comunque difficili per una gara di Formula UNO.

Al termine dunque vince la Red Bull senza gareggiare di Max Verstappen, davanti a Russell su Williams poi L. Hamilton su Mercedes, Quarta piazza per D. Ricciardo (McLaren) poi Vettel e Gasly.

Per quanto concerne le Ferrari ottava posizione per Leclerc per C. Sainz è decimo.

Assegnazione dei vari punteggi in maniera dimezzata.