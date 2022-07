F1, pole position di Russell che beffa tutti all’ Hungaroring, Vettel annuncia il ritiro a fine anno

Hungaroring 2022 Ungheria – Pole position di Russell, la Mercedes che non ti aspetti partirà al palo davanti a tutti al Gran PRemio di Ungheria, edizione 2022.

Beffate le due rosse rispettivamente secondo Carlos Sainz, terzo il monegasco, l’altro Carlo, Leclerc che potrebbe o dovrebbe approfittare della battuta a vuoto della Red Bull di Max Verstappen soltanto decimo.

qualifiche parzialmente condizionate da uno scroscio d’acqua, difficile far pronostici, le Ferrari sembrano avere il ‘passo’ per vincere, Leclerc dovrebbe approfittare dello scivolone RedBull. difficile, difficilissimo superare all’ Hungaroring, circuito tutto curve tortuoso. Mansell, nell’ 1987 fece una epica rimonta da sesto a primo col sorpasso a tre su Senna, l’olandese campione del mondo in carica, Verstappen, ha dichiarato ‘Punto a vincere, nonostante il decimo possto abbiamo avuto dei problemi in rettilneo, il motore perde grip, vedremo domani’.

Male malissimo anche l’altra Red Bull che non va oltre la Q2, la qualifica n 2 a completare il quadro disastroso Red Bull.

Alla vigilia del gran premio l’annuncio del ritiro dell’ ex ferrarista Sebastian Vettel, in forza attualmente alla verde Aston Martin , due volte campione del mondo Red Bull.

Le dichiarazioni di Russell alla stampa dopo le prove….“Sono felice è stata una pole incredibile”