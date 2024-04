FADOI – ANÍMO, Prima Giornata Nazionale della Prevenzione: domani, 20 aprile, nuovo appuntamento con la salute per prendersi cura di sé

Caserta/Sessa Aurunca. Per migliorare la salute di tutti attraverso la prevenzione, il primo tra gli strumenti su cui possiamo contare, screening e consulenza gratuiti saranno a disposizione della cittadinanza nel corso della prima Giornata nazionale della prevenzione FADOI e ANÍMO (Associazione Nazionale Infermieri Medicina).

Dalle 9 alle 18 di domani, sabato 20 aprile, la Medicina Interna scende in piazza per una giornata speciale, volendo avvicinare la cittadinanza all’importanza della prevenzione sulle patologie più diffuse nella popolazione, per le quali si rende necessaria una presa di coscienza e modifica del proprio stile di vita.

Una scelta fortemente voluta da Medici ed Infermieri Internisti che intendono, a questo scopo, offrire uno screening gratuito della salute e indicazioni sulle attività di prevenzione che tutti possono seguire.

I cittadini potranno essere visitati per valutare lo stato di salute generale ed eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni.

Tra le 21 piazze italiane aderenti all’iniziativa, che non richiede alcuna prenotazione (è sufficiente recarsi in una delle piazze indicate per essere visitati da uno degli specialisti FADOI), si segnalano anche Piazza Pitesti e Piazza Tiberio nei rispettivi Comuni di Caserta e Sessa Aurunca, in Campania, per quella che è una nuova opportunità, grazie ad appuntamento con la salute ormai prossimo, di prendersi cura di sé.