Falciano/ Istituto Comprensivo Carinola-Falciano, premiazione in videoconferenza all’Open Day

Falciano del Massico – La premiazione nella giornata di martedì 12 gennaio all’Open Day organizzato dai docenti della scuola secondaria di 1° grado, è stata “un bel momento di partecipazione e confronto, seppur avvenuto telematicamente a causa del Covid-19, con il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Zannini, con i docenti, genitori e studenti”. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento!” Questo il commento rilasciato dal Sindaco, Avv. Erasmo Fava circa il concorso patrocinato dal Comune di Falciano del Massico in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne a.s 2020/2021, nell’ambito del quale sono stati selezionati dalla commissione i lavori più originali e significativi presentati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Carinola – Falciano. “Auspichiamo quanto prima il ritorno alla normalità per riscoprire la bellezza dello stare insieme soprattutto ai nostri ragazzi” ha poi concluso il sindaco.