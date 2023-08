FalcianoTeatro – II edizione : ancora un trionfo con la nuova pièce “Welcome…to America” per una rassegna teatrale dal crescente successo

Falciano del Massico. “Welcome…to America”: i migliori musicisti si danno appuntamento a Falciano.

La rassegna teatrale attrae le migliori espressioni orchestrali sopraggiunte per lo spettacolo in agenda.

Originalità dei testi, partiture del maestro Ferrigno, professionisti ai sax…(Vittorio Quinquennale; Fabio Sullutrone; Chiara Maria Beatrice Cannavale; Giuseppe Moscato), alla batteria (Gabriele Canelli) e clarinetto hanno contribuito al successo della nuova pièce teatrale.

La struttura sperimentale del discorso teatrale ha previsto, come momento a sé, sebbene coordinato con la trama generale, l’esecuzione dei brani musicali in un crescendo di applausi.

Musica, parole, immagini e luci: elementi che hanno reso lo spettacolo unico e suggestivo. Un lavoro di squadra impegnativo e complesso scritto e diretto dal prof. Mario Zannone. Il tutto con il pubblico dei grandi eventi. Straordinarie le interpreti: Marianna Summa, Maria Grazia Ciarlone, Marianna Razzino e la piccola Rosanna Gagliardi.

Entusiasta il sindaco Fava con l’assessore Zannone : Falciano si afferma sul territorio quale realtà culturale senza uguali in provincia di Caserta.

La kermesse FalcianoTeatro, alla sua seconda edizione, sfida le migliori e già affermate rassegne campane e nazionali.