FalcianoTeatro, II edizione/Welcome to America: la qualità e l’eleganza del teatro show con un viaggio nel mito americano

Falciano del Massico. ‘Un’ Estate a Teatro si presenta come una iniziativa sempre più attrattiva se si guarda ai risultati finora conseguiti e che, di volta in volta, accendono un faro su quel territorio avente in sè tutte le potenzialità per brillare, come una stella, di luce propria.

La rassegna ‘FalcianoTeatro’ continua, infatti, a richiamare una partecipazione significativa non solo in termini di presenze ma anche per l’attenzione e il calore manifestati da un pubblico d’eccezione.

A rendere possibile tutto ciò una rassegna teatrale capace di portare e trasferire dal palcoscenico sensazioni memorabili; un po’ come accade a quelle rievocate da un album fotografico, custode di momenti indimenticabili.

Fra i successi che hanno incantato il pubblico di questa seconda edizione della manifestazione vi è certamente la rappresentazione dell’opera “ L’ amore di Medea” con la quale sabato, 12 agosto, grazie al lavoro della Compagnia teatrale Thàleia -con il suo straordinario cast- si è assistito ad una interpretazione sublime.

Un evento sold out -da tutto esaurito- la sfida raccolta, e vinta, dalla Compagnia Thàleia nel riproporre la tragedia greca nella contemporaneità, compiendo quel tentativo -ampiamente riuscito- di riportare in vita il dramma nello spirito greco, che si fa portavoce della storia legata al nostro territorio.

«Un passato che viene da lontano e che trova le sue radici in un mondo scomparso, dove, nelle asperità del vivere civile, fioriva il meglio di quanto gli uomini abbiano potuto pensare e realizzare»

La Kermesse, promossa dall’Amministrazione Comunale -guidata dal sindaco Erasmo Fava-tramite l’Assessorato alla Cultura -delegata Rosa Maria Zannone– è pronta a dare spazio al prossimo appuntamento con “Welcome to America” : il ritorno del grande spettacolo che segna al contempo un traguardo importante nell’ambito delle proposte teatrali previste dalla rassegna in corso.

Sarà un viaggio nel mito americano tra musica, testi e immagini.

Con “Welcome to America” che andrà in scena mercoledi, 23 agosto, in piazza Capuano alle ore 21, la Compagnia teatrale Thàleia ci darà modo di rivivere l’immaginario scenario ideale della Grande America.

Valori, conflitti, speranze: l’America dei Padri Fondatori, degli schiavi, del West e dell’ età Moderna – King, Kennedy, Obama – costituirà il leitmotiv dello spettacolo.

L’orchestra Kansax & Friends, composta prevalentemente da saxofoni, eseguirà le partiture su arrangiamenti originali.

Si esibiranno i maestri: V.Quinquennale, F. Sullutrone, C. Cannavale, G. Moscato e G.Canelli.

In scena vedremo i seguenti interpreti: Marianna Summa, Maria Grazia Ciarlone, Marianna Razzino.

Testi e regia a cura del prof. Mario Zannone.

Luci e audio J.B. Sound Service.

“Lo spettacolo -riferisce l’autore- originale nella struttura scenica, orchestrale e del recitato intende portare al grande pubblico la qualità e l’eleganza del teatro show. Musica dal vivo e testi recitati costituiranno una sfida per la rassegna FalcianoTeatro”