FalcianoTeatro, la II edizione della rassegna prosegue con il Teatro d’Autore “Petrolini Infinito”

Falciano del Massico. Proseguono gli appuntamenti di un’ Estate…Al Teatro nell’ambito della II edizione della rassegna teatrale FalcianoTeatro organizzata dall’Assessorato alla Cultura coordinato dalla Dott.ssa Rosa Maria Zannone.

La rassegna, inaugurata tra le vive emozioni suscitate nel pubblico dalla pièce “Eleonora Pimentel Fonseca” nella serata di sabato 1 luglio, propone, ora, un’altra inedita occasione, all’insegna della gratuità, per l’intero territorio Casertano.

Il Comune di Falciano del Massico (CE) Assessorato alla Cultura è, pertanto, lieto di invitarvi ad un nuovo appuntamento di rilevanza nazionale con lo spettacolo “Petrolini Infinito”: un tributo al mimo italiano e giocoliere della parola, Ettore Petrolini.



Ad esibirsi sabato 15 luglio alle ore 21:00, in piazza Capuano, nelle vesti del grande attore, sarà Enoch Marrella, affiancato da Laura Marcucci.

Si ripresenteranno, alternandosi sul palco, i personaggi più celebri che hanno costellato la vita artistica del grande protagonista: Fortunello, Salamini, Gastone e Amleto. Maschere che, nel tempo, hanno rappresentato la storia del teatro internazionale .

“Al pubblico falcianese, e ai numerosi spettatori che arriveranno da altre realtà territoriali, offriremo l’opportunità di assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere, in linea con il tema della rassegna: I personaggi dell’Immaginario”.

Così si è espressa la direzione artistica seguita dal sindaco Erasmo Fava: “ Falciano conferma la volontà di voler proseguire sulla strada della cultura e dell’impegno attraverso il teatro. Un’esperienza che si cercherà di renderla stabile nel tempo”.

Espressiva la dichiarazione dell’assessore alla cultura, Rosa Maria Zannone, che così ha esordito: “ Il teatro in estate e con un cartellone di altissimo profilo artistico costituisce una conquista per il nostro paese che, in questo ambito e non solo, incentiva la promozione dell’intero territorio Falerno”.

L‘Assessore alla Cultura Rosa Maria Zannone ha caratterizzato il suo mandato con un percorso di crescita civile finalizzato all’offerta di valide proposte culturali destinate non soltanto ai cittadini di Falciano del Massico ma all’intera comunita’ di quanti aspirano ad una formazione sul piano intellettuale e morale e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella società.

Una gran bella scommessa in una societa’ nella quale sembra prevalere il nulla effimero dell’apparenza.

Durante la primavera appena trascorsa, l’ Assessore Rosa Maria Zannone, supportata dal Prof. Mario Zannone, ha realizzato il progetto web ” Letture d’ Amore e d’ Impegno”- Rassegna Culturale per la divulgazione di Classici- con Piano Music Live. Un progetto ambizioso al quale, di puntata in puntata, hanno aderito illustri ospiti impegnati, ciascuno, nella lettura e nel commento di testi classici . Tra i tanti si pensi al Sindaco di Carinola, Giuseppina Di Biasio, oppure al Sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga.

La proposta culturale ha ottenuto un notevole successo assicurato dal seguito delle dirette web del giovedi sui canali social. L’apprezzamento è risultato positivo considerato il format e l’originalità dei contenuti.

” Siamo sicuri- ha dichiarato Rosa Maria Zannone– che l’impegno costante nella divulgazione della cultura rappresenta il primo stadio per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili animati dal comune impegno etico per una societa’ fondata sulla convivenza civile fattiva e propositiva”.