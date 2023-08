FalcianoTeatro/Maurizio Stammati e il suo cast in scena il 2 agosto a Falciano del Massico (CE) con «Pinocchio a tre piazze»

Falciano del Massico. La qualità degli spettacoli che vanno a comporre il cartellone di questa II edizione di “FalcianoTeatro” consolida il prestigio delle Compagnie in scena, e con esse i consensi che la rassegna teatrale continua a riscuotere.

‘Un’Estate… A Teatro‘, «l’iniziativa culturale che vuole dare l’impronta alla nuova stagione dell’impegno a favore di attività necessarie anche alla crescita sociale», non manca di incontrare sempre più il favore del pubblico che si riscontra nella partecipazione numerosa ad ogni successivo appuntamento cui l’Amministrazione Comunale – sindaco Erasmo Fava – è lieta di invitare.

Il prossimo appuntamento di un’ Estate… A Teatro vedrà in scena, mercoledì 2 agosto, la ‘Compagnia Collettivo Teatro Bertolt Brecht’ .

Un ritorno a Falciano dell’attore Maurizio Stammati e del suo cast con lo spettacolo “Pinocchio a tre piazze”.



Il Comune di Falciano del Massico (CE), Assessorato alla Cultura, guidato dalla dr.ssa Rosa Maria Zannone, vi aspetta in piazza Capuano, alle ore 21, con Maurizio Stammati, Peter Ercolano, Lorenzo Vanità, Sara Petrone, Antonio Pernarella, Anna Maggiacomo, Chiara Laudani.

Spettacolo di teatro di strada, immagini e figure-ispirato alla favola di Carlo Collodi- con la regia dello stesso Maurizio Stammati, esso cavalcherà l’onda delle emozioni trasmesse da “Le avventure dei Musicanti di Brema” della Compagnia ‘Teatro Due Mondi” (Faenza, Emilia-Romagna) per avvicinare ulteriormente ad una fantastica esperienza -qual è quella del Teatro- ancora tutta da scoprire e vivere.

“Investiamo sui bambini, i ragazzi e le famiglie in un discorso di comunità dove deve prevalere la qualità del vivere insieme” ha sottolineato il Sindaco Fava per poi aggiungere -e così concludere- “la via del Teatro permette di tessere opportunità formative uniche e preziose per le stesse coscienze dando anche un senso diverso alla sfera della ricreatività”.