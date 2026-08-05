Famiglie al cinema. Parte la rassegna per l’estate in città

Il cinema arriva nel cuore della VII Municipalità: al Chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco di Miano dodici film italiani per raccontare la famiglia, le sue trasformazioni e le sfide della società contemporanea

NAPOLI – Al via a Miano e fino al 14 settembre, nella VII Municipalità del Comune di Napoli, la rassegna cinematografica “Famiglie al cinema”, promossa da EPS Italia Srl e Comune di Napoli, con l’obiettivo di portare il cinema e la riflessione culturale direttamente nei luoghi della comunità. Le proiezioni e le attività si svolgeranno a partire dalle ore 20:45.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice del Chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco di Miano, spazio che per l’occasione si trasformerà in un luogo di incontro, partecipazione e condivisione attraverso il linguaggio universale del cinema. Al centro della rassegna un tema quanto mai attuale: la famiglia, osservata nelle sue diverse forme e attraverso le trasformazioni sociali, culturali ed economiche che hanno caratterizzato l’Italia degli ultimi decenni. Dodici opere del cinema italiano accompagneranno il pubblico in un viaggio tra memoria e radici, fragilità e marginalità, rapporto tra genitori e figli, crisi della coppia, nuove identità e trasformazioni della famiglia contemporanea.

Il cartellone propone film di importanti autori del cinema italiano, tra cui Ettore Scola, Alice Rohrwacher, Daniele Ciprì, Antonio Capuano, Nanni Moretti, Gabriele Muccino, Ferzan Özpetek, Matteo Rovere, Fabrizio Cattani e Carlo Mazzacurati, attraverso opere capaci di raccontare la famiglia non come modello statico, ma come organismo vivo, attraversato da cambiamenti, contraddizioni, affetti e nuove forme di relazione.

Da La famiglia a Le meraviglie, da La guerra di Mario a La stanza del figlio, passando per L’ultimo bacio, Ricordati di me, Mine vaganti, Gli sfiorati, Maternity Blues, Amata, È stato il figlio e Malavita, la rassegna costruisce un percorso cinematografico che mette in dialogo generazioni, sensibilità e differenti rappresentazioni dell’universo familiare.

“Famiglie al cinema” nasce con una precisa vocazione culturale e sociale: utilizzare il cinema come strumento di conoscenza, confronto e partecipazione, creando occasioni di incontro tra cittadini e promuovendo una riflessione collettiva sui cambiamenti della società.

Accanto alle proiezioni sono previsti momenti di confronto e dibattito con il pubblico e incontri con professionisti del settore cinematografico e culturale, per approfondire i temi affrontati dalle opere e favorire una partecipazione attiva degli spettatori.

“Portare una rassegna cinematografica nel cuore di Miano significa riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nella costruzione della comunità – sottolineano i promotori –. Il cinema diventa così uno spazio aperto a tutti, capace di raccontare le nostre vite, creare dialogo tra generazioni e offrire nuovi strumenti per leggere la realtà che ci circonda”.

La scelta del Chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco rafforza inoltre la dimensione territoriale dell’iniziativa, inserendo la proposta culturale all’interno di uno spazio identitario della comunità di Miano e contribuendo alla valorizzazione della VII Municipalità come area di produzione e fruizione culturale.

Con “Famiglie al cinema”, EPS Italia Srl e Comune di Napoli propongono dunque un’esperienza culturale che unisce cinema, territorio e partecipazione, con l’ambizione di avvicinare nuovi pubblici alla cultura cinematografica e fare della visione condivisa un’occasione concreta di incontro e riflessione.