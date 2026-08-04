Irpini della Capitale. Due appuntamenti da non perdere in Irpinia.

L’ 11 Agosto un aperitivo al tramonto in una caratteristica location irpina “ Il pozzo dei desideri” dove a partire dale ore 19.00 con il Presidente di irpini della Capitale, in un dibattito moderato dal giornalista Antonio Frascione si parlerà di presente e futuro dell’Irpinia con Dom Riccardo Luca Guariglia ABATE DI MONTEVERGINE polo di fede e di attrazione.

Nei giorni a seguire, un talk istituzionale sul valore dello sport come strumento di crescita sociale, educazione e promozione del territorio. È questo il filo conduttore dell’incontro che si terrà giovedì 13 Agosto alle ore 18.40, nell’area “Talk Istituzionali” dello Sturno Sport Festival, con la partecipazione del Presidente degli Irpini della Capitale, Vincenzo Castaldo, e di una delegazione dell’associazione. Nel corso dell’iniziativa sarà sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Irpini della Capitale e Agapè Sport, associazione promotrice dello Sturno Sport Festival, con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione stabile per valorizzare lo sport quale leva di crescita sociale, educativa e di promozione dell’Irpinia. Nel 2027 ci sarà di un evento a Roma dedicato alla presentazione dello Sturno Sport Festival, con l’obiettivo di promuovere la manifestazione, il Comune di Sturno e l’intero territorio irpino presso la numerosa comunità degli irpini residenti nella Capitale e un pubblico più ampio.

«Gli Irpini della Capitale vogliono essere un ponte tra chi vive la nostra terra e chi, pur risiedendo altrove, continua a sentirsi profondamente legato alle proprie radici. Sport e religione sono straordinari strumenti di inclusione, partecipazione e promozione del territorio. Montevergine: polo di fede e di attrazione è da sempre il nostro faro. Il Protocollo con Agapè Sport avvia un percorso che punta a creare nuove opportunità per Sturno e per l’Irpinia, mettendo in rete persone, associazioni e competenze», dichiara Vincenzo Castaldo Presidente dell’Associazione Irpini della Capitale.

Passi decisivi per mettere in atto una concreta cultura di cooperazione e sussidiarietà con l’obiettivo principale di promuovere lo sviluppo locale, il bene comune e la coesione sociale.