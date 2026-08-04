A Ponticelli, con la festa della Madonna della Neve: musica, spettacolo e comunità. Le feste di quartiere continuano a unire le persone

PONTICELLI – In un tempo in cui i luoghi di aggregazione sono sempre più rari, le feste di quartiere continuano a rappresentare un patrimonio prezioso di socialità. Non sono soltanto appuntamenti religiosi o ricreativi, ma occasioni fondamentali in cui una comunità si ritrova, rinsalda i propri legami e riscopre il piacere profondo dello stare insieme. È proprio questo lo spirito che anima la tradizionale Festa della Madonna della Neve, da sempre tra gli eventi più sentiti e partecipati dell’estate ponticellese. Anche quest’anno, all’interno del ricco programma di festeggiamenti, trova ampio spazio una serata speciale dedicata alla musica, allo spettacolo e alla convivialità. L’iniziativa è promossa e organizzata dalle Associazioni di Promozione Sociale AbbracciaMe e Uniti per Vincere realtà da anni in prima linea nel valorizzare il territorio attraverso progetti culturali e d’inclusione. L’appuntamento è fissato nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 agosto, presso il campetto parrocchiale, Venerdì 7 ore 20.00 concerto live degli Antigua Band, pronti a far cantare la piazza con i grandi successi italiani e internazionali di ieri e di oggi. Sabato 8 con inizio alle 21.15 lo spettacolo “Tra palco e realtà”. La serata vedrà un piacevole susseguirsi di esibizioni: sul palco si alterneranno artisti professionisti e talenti amatoriali, uniti dalla passione di regalare emozioni al pubblico. Eventi simili dimostrano il valore inestimabile del volontariato, autentico motore della vita sociale dei quartieri. La sinergia tra parrocchia, associazioni e cittadini dimostra come la collaborazione dal basso possa trasformare una sera d’estate in un’occasione di crescita civile, abbattendo le distanze generazionali. Le feste di quartiere non sono solo tradizioni da custodire, ma un vero investimento sul futuro, capace di trasformare un territorio in una vera casa per tutti. L’ingresso è libero: la cittadinanza e le famiglie sono invitate a partecipare numerose per vivere una notte all’insegna dell’amicizia e della condivisione.