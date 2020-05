FASE 2. Lunedi’ 18 maggio riaprono gli STUDI ODONTOIATRICI: REGOLE DA RISPETTARE

Quando riaprono i dentisti? La risposta definitiva a questa domanda potrebbe essere arrivata.

Anche gli studi dentistici e di igiene dentale dovrebbero riaprire il 18 maggio. Per questa data il Governo ha autorizzato la riapertura di negozi, parrucchieri, estetisti, musei, bar e ristoranti, e si vocifera che sempre da lunedì non servirà più l’autocertificazione per spostarsi e che si potranno vedere anche gli amici.

Per quanto riguarda la riapertura dei dentisti è comunque bene specificare che in realtà non hanno mai chiuso completamente durante il lockdown.

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza epidemiologica ha approvato le “Indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la Fase 2 della pandemia di Covid-19”, messe a punto dal Tavolo ministeriale istituito dal Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Il documento contiene indicazioni su tutte le fasi della visita odontoiatrica, a partire dal triage sino ad arrivare alla ‘svestizione’ dell’Odontoiatra e dei collaboratori dai dispositivi di protezione individuale, sull’aerazione degli ambienti e sulla disinfezione delle superfici, sulla tenuta dell’agenda e sul consenso informato, con un approfondimento sui tamponi e test sierologici.

Tutti gli operatori sanitari dovranno dotarsi di dispositivi di sicurezza adeguati come mascherine ad alta protezione, occhiali e camici monouso.

Prima di prendere appuntamento verrà eseguito un triage telefonico di controllo.

In sala d’attesa non potranno stare più di 2 persone contemporaneamente

Il flusso di pazienti sarà ridotto.

Bisognerà cambiare aria agli ambienti tra un paziente e l’altro.

Adesso che la Fase 2 sta entrando nel vivo sarà possibile programmare anche la ripresa delle cure ordinarie da parte di dentisti e igienisti dentali. Per loro occorrerà la massima prudenza: secondo i livelli di classificazione del rischio individuati dal team di esperti incaricato dal Governo di programmare la ripresa, infatti, sono le attività dove il rischio contagio è più elevato.

Ciò non dipende solamente dalla vicinanza fisica fra paziente e specialista, che comunque non va sottovalutata, ma anche da alcuni strumenti utilizzati. Ad esempio, pensiamo al trapano che va a produrre aerosol contenente minuscole goccioline di saliva, le quali potrebbero essere veicolanti per la diffusione del coronavirus (come tra l’altro confermato da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature).

