Favetta e Ferrari regalano la prima vittoria in campionato alla Casertana

Finisce 2-1 per la Casertana la prima gara stagionale idi campionato. Partita complicata per i falchetti che dopo appena mezz’ora di gara si ritrovano ad inseguire gli ospiti per via del gol di Maggio.

Nonostante questo però i rossoblu non smettono di crederci e nel giro di cinque minuti ribaltano la gara.pochi minuti dalla fine del primo tempo ,Prima Favetta e poi Ferrari ribaltano il risultato.

Nella ripresa invece bravi i falchetti a limitare le azioni del Nola e continuare ad avere il pallino del gioco.

La partita finisce 2 a 1 per lCasertana