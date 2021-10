Favetta un inizio di stagione fantastico, nel mirino il record di gol fatto registrare a Taranto

Era la stagione 2018-2019 quando Ciro Favetta riusci’ a far registrare il suo record di gol in serie d, vestiva la maglia del Taranto e in oltre 25 presenze riusciti a segnare 13 reti.

Una media gol non male che però non è per nulla paragonabile a quella attuale con la maglia della Casertana

. Il bomber rosso blu dopo aver saltato le prime gare è entrato subito nei meccanismi di Maiuri, 4 gol in 5 presenze la media di un gol ogni 90’ giocati. I suoi gol stanno permettendo di far volare la Casertana, con la speranza chissà a fine stagione di festeggiare due volte. Prima per la promozione della Casertana e poi magari per aver battuto il suo record di gol in serie d. Nel frattempo però Caserta è i tifosi della Casertana si godono il loro goleador