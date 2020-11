FDI CASERTA : CERRETO : “ A LAVORO PER RAFFORZARE LA STRUTTURA PARTITO “

Il coordinamento provinciale di Caserta intensifica l’attività della strutturazione e del rafforzamento del partito in vista delle prossime amministrative che vedranno impegnate nei rinnovi dei consigli comunali città importanti come Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Villa Literno. Oltre all’individuazione dei candidati che rappresenteranno il partito sul territorio , il coordinamento provinciale è impegnato nella fine campagna adesioni su tutta la provincia di Caserta per promuovere la nascita di circoli sul territorio, contestualmente nella giornata di ieri sono stati nominati in coordinamento provinciale con attribuzione di deleghe i candidati alle elezioni regionali che hanno consentito al partito di esprimere per la prima volta un seggio nella provincia di Caserta, siederanno quindi in esecutivo provinciale oltre all’On Alfonso Piscitelli componente di diritto quale eletto e Gimmi Cangiano quale componente della direzione nazionale del partito e Gabriella Santillo consigliera provinciale alla quale sono state attribuite le deleghe alle attività produttive, anche Giuseppe Mariniello ,Agricoltura e allo sviluppo rurale , Alfonso Oliva ,cultura e sport, Carmen Russo, Istruzione, Damiano De Rosa , politiche della montagna con particolare riferimento all’area matesina e alle eccellenze produttive, Lucia Cerullo alle pari opportunità e alla difesa delle categorie fragili.