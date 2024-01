FEMMINICIDI: DONNE ROSSO SANGUE

Ragionare sull’onda dell’emozione, del momento in cui il problema dei femminicidi, sulla scorta

delle sensazioni suscitate dell’ultimo dramma di un amore tossico, come quello che ha portato alla

morte Giulia Cianchettin, per opera del suo inconsolabile ex fidanzato, Filippo Turretta, ex ‘bravo

ragazzo’, è pressoché impossibile. E dunque prima di avventurarsi in analisi ed illustrare possibili

soluzioni è bene delimitare coi numeri l’entità del fenomeno.

Sono 285 gli omicidi registrati tra il 1 gennaio e il 12 novembre 2023. Le vittime di genere

femminile sono 102, pari al 35,8%. Una su tre, per semplificare. Se si guarda a quelli maturati in un

contesto familiare o affettivo, abbiamo un totale di 125 morti, dei quali 82 donne, il 65,6 % due su

tre, il doppio.

Quindi, almeno in parte, anche se pure gli uomini possono rimanere vittime di un omicidio maturato

in ambiente familiare, possiamo dunque assumere come corretta l’impostazione della donna, vittima

predestinata, dei conflitti di coppia, poiché se nel novero totale degli omicidi in ogni contesto, le

donne vittime sono una su tre, nei delitti maturati in ambiente familiare, diventano due su tre.

Quando si vanno ad analizzarne le cause, facilmente si indicano i riscontri oramai consolidati dei

maltrattamenti in famiglia, di cui l’omicidio costituisce l’estremo vertice della violenza, in gran

parte, se non completamente ascrivibili ad uomini denunciati da compagne, fidanzate, mogli,

amiche o parenti conviventi di sesso femminile, comprese sorelle e madri, persino figlie, poco ci

manca. Coloro che si occupano professionalmente del fenomeno, sociologi, psicologi, psichiatri,

criminologi, studiosi del diritto, non hanno dubbi: la scaturigine della violenza sulle donne è

l’oscuro retaggio di una società patriarcale, in cui l’uomo è tacitamente autorizzato a sentirsi

detentore del possesso della donne, delle donne che convivono nel suo nucleo familiare, possesso

che le donne tacitamente accettano come contropartita della protezione che ricevono verso le insidie

provenienti da individui e situazione esterne al nucleo familiare. Ma non è l’unico aspetto e l’unica

circostanza. Ci sono anche le aspettative ‘tossiche’ del partner affettivo-sessuale, che, magari, pur

non convivendo con la donna, pretende di esercitare un deciso potere di indirizzo su tutta la vita e le

sue scelte, della donna. E qui c’entra poco persino la gelosia, da sempre tollerata, entro certi limiti,

in quanto considerata manifestazione di vivo interesse amoroso. Ma a volte la bulimia di possesso

dell’uomo si spinge oltre, molto oltre. Pretendendo di determinare le scelte che riguardano persino

la libera espressione delle volontà di realizzazione, in primis per quanto attiene allo studio, agli

indirizzi, alla tempistica di attuazione di un percorso didattico-formativo, che porti nel miglior

modo e nel più breve tempo, ad ottenere il titolo di studio, la laurea, il master, il corso di

formazione superiore, che prelude o può preludere ad avere opportunità di carriere prestigiose in

campo lavorativo. Spesso, poi, interviene una morbosa gelosia dell’uomo , quando si accorge che la

sua compagna dispone di grandi doti intellettive che ne assicurano un rapido successo, sia negli

studi, che nelle opportunità di carriera lavorativa, quando egli, invece, accusa ritardi dovuti ad una

minore capacità intellettuale. Per questo genere di uomini, spesso onestamente mediocri, poter

esibire una fidanzata brava ed intelligente, è al tempo stesso un vanto in società, ma anche un

oscuro tormento, perché risulta evidente, di fronte alla brillante e riconosciuta intelligenza della

partner, la mediocrità della sua. Un oscuro tormento che diventa sempre più doloroso ed

insostenibile. La prima ad accorgersi di tutto questo, pur nell’apparenza di manifestazioni di plauso

e di approvazione, persino di orgoglio del partner per il fatto di poter ‘sfoggiare’ una fidanzata così

brava, è proprio la donna. Quelle piccole frecciatine riferite al genio , quelle risentite rimostranze

quando lei dimostra chiaramente di vederci giusto mentre lui è confuso ed incerto sul da farsi,

quegli esasperati ‘no’, quando appare chiaro che è lei a vederci, giusto , possono facilmente sfociare

in dolorosi alterchi, ed in esasperate manifestazioni di stizza, che , non di rado, sfociano nella

violenza, l’unico modo che quel tipo di uomo, ma possiamo affermare che sia implicito anche in

ogni uomo, ha di cercare di affermare la propria personalità respingendo il senso di frustrazione ed

inadeguatezza . E qui i fattori educativi giocano un ruolo fondamentale nel porre un limite alla

violenza, magari limitandola a quella verbale, sia pure non elegante né costruttiva, inibendo la

violenza fisica che può arrivare fino alla volontà di annientare quella che ormai non viene più

percepita come una compagna di vita , ma come una ostile e minacciosa presenza che si oppone alla

propria insensata affermazione del ‘sé’ ad ogni costo.

Ora subito viene in mente di coinvolgere la scuola nel processo di formazione del controllo degli

istinti violenti, sulla gestione della rabbia, sulla capacità di gestire le proprie emozioni, non solo in

ambito individuale, ma valutandone gli aspetti e le ricadute sociali. E’ un compito che, sia pure in

maniera ancora occasionale e non organizzata, la scuola, e prima ancora la famiglia, già esercitano.

Si vorrebbero introdurre insegnamenti obbligatori di educazione all’affettività ed alla sessualità. Già

da tempo le scuole mettono in atto sportelli di ascolto ai quali si possono rivolgere gli studenti che,

con autonoma iniziativa personale, richiedano di avere un colloquio coi docenti referenti per parlare

dei propri problemi di crescita. Ed è abbastanza frequente, a supporto di tali iniziative, il ricorso a

specialisti quali psicologi, psichiatri, sociologi , che possano supportare l’azione dei docenti con un

parere esperto e ponderato per poter offrire una chiave di condotta che possa alleviare nei giovani i

naturali dolori del vivere e soprattutto del crescere in maniera armoniosa ed equilibrata. Al tempo

stesso bisogna por mano ad eliminare le carenze di dialogo sereno tra educatori, genitori e docenti, e

ragazzi e ragazze. Delle cose importanti della vita , le emozioni, le gioie e le difficoltà che tutti

incontriamo nella nostra vicenda umana, si parla poco, a scuola ed in famiglia, e su questo l’uso

compulsivo dei media, vecchi e nuovi, radio, tv, social, certo non aiuta a fornire più occasioni di

dialogo ‘face to face’, tra gli adulti ed i giovani, relegandoli in una irreale proiezione di una realtà

virtuale ed illusoria, fuorviante e fortemente diseducativa. Ciò determina una rottura insanabile tra

sentimento, emozione, pulsione e responsabilità nel viverle e nel gestirle, affinché non siano vissute

come prevaricazione , possessività e distruzione, ma come occasione di coinvolgimento e di

cooperazione umana e pienezza e soddisfazione della vita di coppia , sul significato e sulla valenza

della vita umana. Ma sono molte le altre cose da esaminare e valutare. Non si spiega, per esempio,

come mai quando i canali di comunicazione, a scuola ed in famiglia, fossero assai meno aperti e

legati ad un’azione autoritativa, da parte di genitori e docenti, e di certi argomenti, tipo sesso e

relazioni, era assolutamente impossibile parlare, ma neanche farvi cenno, questi fenomeni di

violenza e maltrattamenti fossero assai meno frequenti di oggi. E allora bisogna capire il ruolo che

una volta giocava ‘il principio di autorità’, quel principio in base al quale i giovani sanno che i loro

comportamenti, anche senza specificazioni e direttive esplicite e cogenti, anche nelle relazioni

interpersonali con altre persone esterne alla famiglia, debbono pagare lo scotto, sia pure

implicitamente, di essere approvate dagli adulti. Pena la messa sotto accusa e l’intervento di

reprimende, talvolta non solo verbali. Di punizioni, non necessariamente corporali. Il divieto di

uscire, se non per andare a scuola o dal medico, la non corresponsione di soldi per fini ricreativi o

voluttuari, cinema, pizza con gli amici, partecipazione al concerto. Anche la riprovazione del

docente era tenuta in grande considerazione e serviva da argine agli eccessi di manifestazioni

compulsive e deleterie. C’era di fatto, poi, senza che fosse necessariamente ed esplicitamente

indicata, nei piani dell’offerta formativa delle scuole, la sana e santa alleanza tra istituzione

scolastica e famiglia, con reciproco sostegno e conforto tra manifestazioni di plauso e di consenso

sull’agire dei giovani educandi, o, di contro, sulle sanzioni e le reprimende sui comportamenti

scorretti ed inadeguati, soprattutto sugli aspetti antisociali, come la disonestà, l’uso della menzogna

e dell’inganno, la prevaricazione e la violenza. Insomma il ragazzo, visto che è l’uomo e la sua

volontà di possesso a essere sotto accusa, aveva ben chiaro il concetto del dover rendere conto ai

genitori ed anche ai docenti, magari in maniera più indiretta, dei propri comportamenti non solo

nella frequenza e nella didattica, ma anche nella vita personale, e non poteva prescinderne , poiché

in caso di trasgressione, la sua stessa collocazione in famiglia diventa problematica e poco

soddisfacente. Diventa il reprobo, quello che si comporta male, violando i dettami della famiglia

stessa e dunque non può più contare su una solidarietà incondizionata, oltre a sorbirsi rimbrotti da

parte un po' di tutti, e questo lo rende ancora più nervoso e chiuso al dialogo. Sfuggono a questo

tipo di dissuasione di gruppo, i figli unici, spesso meno adattati ed adattabili alla riprovazione

sociale che funge da deterrente nei riguardi di comportamenti inopportuni e negativi o al limite

antisociali come il ricorso alla violenza.

Nessuna voglia di ritorno al patriarcato può essere invocata per spiegare, o peggio per giustificare

comportamenti violenti ed aggressivi da parte dei maschi nei confronti delle donne. A meno che

non si approfitti di un lutto così grave a fini meramente rivendicativi da parte delle donne, vittime

sacrificali della violenza in famiglia. Perché non è sempre così. Circa poi le manifestazioni estreme

di questa violenza, gli omicidi, o meglio, i femminicidi, come è invalso l’uso di dire, sono circa 110

in un anno, a fronte di circa 16000 denunce per violenza di cui circa la metà viene ‘inertizzata’ dalla

convocazione del violento con ammonizione da parte del Questore, le restanti ottomila circa, come

si vede, solo un centinaio portano al più grave dei reati. Ma io dico, nel caso di Giulia, che è

mancato del tutto o quasi il controllo della famiglia sulla frequentazione di Giulia con il suo

assassino, Filippo Turretta, nonostante al padre, forse, persona equilibrata e ben pensante, ma

soprattutto alla sorella che riceveva le inquietanti confidenze della vittima sulla natura del suo

rapporto con l’ex fidanzato, la cui frequentazione doveva essere interrotta anche ricorrendo alle

maniere brusche, dopo l’interruzione del fidanzamento e dopo che la sorella, come è lecito

presumere, abbia reso partecipe anche il padre delle ubbie che inducevano l’assassino a mettere in

atto azioni di controllo della ex fidanzata, di prevaricazione e di stalking. Ma questo col ‘senno di

poi’. Purtroppo oltre ad istruire i giovani sui rapporti interpersonali, occorrerebbe aggiornare i

genitori e l’intera famiglia sulla percezione dei ‘segnali’ di pericolo a cui le giovani, almeno quelle

stanno ancora in famiglia, benché assolutamente emancipate dal punto di vista delle frequentazioni

personali, soprattutto in campo amoroso. Oggi le giovani donne escono a qualsiasi ora, rientrano a

qualsiasi ora, frequentano chi vogliono, viaggiano ed incontrano persone a fini affettivo-sessuali,

senza che la famiglia possa proferire verbo. E’ il segno dei tempi. Ma oggi i pericoli per la vita non

sono più quelli di essere considerate ‘poco serie’, troppo disponibili e disinvolte. Oggi, la mancanza

di controllo autorevole ed amorevole dei genitori, soprattutto, le espone a rischi mortali.