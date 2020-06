FESTA DEL 2 GIUGNO, MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI ANCI CAMPANIA, CARLO MARINO

Caserta. “La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà”. Le parole di Carlo Azeglio Ciampi hanno ancora più valore oggi, in questo 2 Giugno difficile in cui dobbiamo affrontare sia l’emergenza Covid sia la crisi economica.

Nuove incertezze incombono sulle prospettive di molti comparti da cui dipendono il benessere e la serenità di intere aree del Paese, ma i Sindaci, a partire da quelli della Campania, sono il fulcro dell’unità, una vera e grande forza nazionale.

A prescindere dal colore politico o dalla dimensione dei Comuni, in questo 2 Giugno anomalo emerge che il ruolo dei Sindaci, prima ancora che politico e amministrativo, è un ruolo etico e identitario. Come in altre emergenze del passato, dai terremoti ai gravi fatti di cronaca, i Sindaci della nostra Campania assurgono a indispensabile anello di congiunzione tra una comunità fragile e smarrita e gli apparati nazionali e regionali che talvolta appaiono lontani e distanti. La pandemia ha creato enormi sfide. In queste settimane e nei mesi a venire, avremo bisogno di affrontarle. Siamo pronti al confronto. Lo stiamo già facendo con le proposte che abbiamo inviato, appena ieri, al Governo regionale e al Presidente della Giunta campana.

Stringiamoci, restiamo uniti, facciamo squadra come abbiamo fatto in questi tre mesi di sofferenza, sentiamo tutto l’orgoglio del nostro ruolo di Sindaci e della nostra funzione. Lavoriamo sulle idee e confrontiamoci. Ha ragione il Presidente Sergio Mattarella: “Facciamo lo sforzo condiviso di rialzarci, senza inutili divisioni. La crisi non è terminata, servono unità e coesione, ma è da tutti noi che riparte l’Italia del coraggio”. Festeggiamo il 2 Giugno come una ripartenza, come se fosse un nuovo inizio. Viva l’Italia, Viva l’Anci, Viva i Sindaci della Campania .”