Festa della Repubblica: Politomani, giù le mani dalla Democrazia!

L’on. Del Monaco sulla festa della Repubblica

Domani, 2 Giugno, il nostro Paese festeggia la Repubblica.

Mi chiedo però: quanti politici sostengono realmente la nostra Repubblica? Quanti credono nella democrazia e la difendono?

Abbiamo passato mesi difficili e stiamo ancora combattendo una battaglia del tutto nuova, complessa, silenziosa, con le armi migliori che possiamo adoperare. Questa eccezionale emergenza sanitaria avrebbe dovuto unire tutte le forze governative per il bene comune, per un fine unico. E invece…

L’opposizione non ha fatto altro che remare contro, denigrare l’operato di altri, fare i propri interessi! Il 2 giugno manifestano contro il Governo? Probabilmente contestano la Democrazia, visto che Il Salvini e la Meloni seguiti dal fido… Berlusconi, chiedono pieni poteri.Sicuramente non vogliamo tornare alla purga e al manganello

Quanto grave può essere la politomania? La smania di potere, di rivalsa, i deliri di onnipotenza! Personaggi che hanno approfittato di una crisi senza precedenti per dare fiato alla bocca, per confondere con la paura, per sentirsi migliori!

Credo che la Repubblica Italiana sia stata ampiamente oltraggiata e derisa, che il Governo sia stato criticato oltre ogni misura.

Politomani:Non siate ipocriti, anzi, fatevi curare e allontanatevi dai palazzi della Democrazia

On. Antonio DEL MONACO