“Festival del Verde”, ai Giardini del Volturno di Caiazzo (CE) al via la XII edizione

Caiazzo – Un fine settimana da poter trascorrere all’insegna della natura, del verde, dell’ambiente. “Un evento unico per la provincia di Caserta – ha voluto sottolineare il Sindaco Giaquinto – che coinvolge la splendida valle del Medio Volturno dove si trova il Parco San Bartolomeo, affidato alle cure di un’eccellenza del territorio, la famiglia Marziale”.

Mancano poche ore alla XII edizione del “Festival del Verde”: ai Giardini del Volturno di Caiazzo, a San Bartolomeo Casa in Campagna, nella vallata di Cesarano, a nord di Caserta, sabato 1 e domenica 2 aprile torna la rassegna con le attrattive del suo parco botanico e faunistico.

Oltre agli animali, alle piante e ai fiori meravigliosi, il programma racchiude in sé un ventaglio di appuntamenti molto più ampio: esposizioni riguardanti l’artigianato di qualità, l’enogastronomia, il giardinaggio, la musica, i libri, arricchite da laboratori creativi, visite guidate al parco, il Premio Volturno e tante sorprese.

Una novità di questa edizione sarà la Mongolfiera di Volare sull’Arte: ancorata a terra con solide corde, la sua ascesa vincolata – un volo frenato a 15/20 metri di altezza – darà la possibilità di ammirare da una prospettiva unica uno dei panorami più belli di Terra di Lavoro.

Grazie alle adesioni pervenute, circa 40 gli stand dediti alle diverse attività previste.

Tra gli appuntamenti di cultura botanica,

durante le due giornate, nel Giardino delle Canfore si alterneranno cicli di incontri dedicati alla didattica e all’informazione su tematiche centrali per appassionati di piante e fiori ed approfondire la conoscenza sul “verde specialistico”.

“IL POLLICE VERDE” rappresenta, dunque, la nuova sezione sul verde specialistico che sarà inaugurata per la XII edizione di Giardini del Volturno – Festival del Verde.

Incontri e chiacchierate en plain air che puntano a coltivare il nostro pollice verde con professionisti quali Luca Recchiuti “Vivaio Le Muse”, Chiara Brunori green blogger di “Verdi e Contenti” e figure del mondo green: Francesco Guercio esperto di Palme, Modestino Acone per le Rose, Pier Paolo Paris Bossi per le Orchidee, Gennaro Re e i suoi lithops e poi uno dei maggiori esperti della Campania di Tillandsie.

Sull’ABC del giardinaggio…“per fare un albero…ci vuole il seme CREIAMO UN SEMENZAIO” è il laboratorio pensato per i più piccoli, a cura di Luca Recchiuti e Chiara Brunori, per avvicinarli in modo divertente ad una dimensione spesso loro estranea con consigli pratici e utili per la semina in semenzaio, mentre “Talee e primi passi per il nostro spazio verde” è il laboratorio dedicato alle tecniche di base per il nostro spazio verde.

Una vetrina senz’altro ricca di proposte è quella offerta dai numerosi laboratori di arte e cultura per quelle che sono le attività in programma:

“Colora il tuo prato” a cura di Angelo Marciano dell’Accademia Belle Arti di Napoli; “Costruiamo la casa degli uccelli” a cura di ArtUlivo Erasmo; “Campane Tibetane” a cura di Antonella Notturno; “A Spasso con lo zoologo – escursione alla scoperta della biodiversità a cura di Tommaso Di Francesco e Luigi Sansone; “La tammurriata” a cura dell’Associazione Germogli di Maddaloni; “Alla scoperta dei giardini della Campania!” a cura dell’Associazione GreenCare; “Cake design” per bambini a cura di My Home Bakerì; letture in lingua inglese con Melania Morgillo; nutrizionismo e alimentazione a cura di Aura Angeli.

Anche la musica trova il suo spazio con i Bottari di Macerata Campania; i Trillanti – tradizione 2.0 : Yoga e Suono a cura di A.U.R.A Angeli; non meno spazio, inoltre, verrà dedicato alla presentazione di libri tra i quali “Il dubbio del giardiniere” di Paolo Peyrone a cura di Maria Rosaria Iacono, Francesco Canestrini e Sergio Vallante; infine l’installazione realizzata per il parco San Bartolomeo a “Martha Graham” di Antonella Romano sarà illustrata dall’architetto Nicola Tartaglione.

Molte le offerte sportive, coordinate dal Coni, tra cui camminate e nordic walking a cura di DinamikaOurDoor.

Come previsto dal programma della manifestazione, sabato 1 aprile alle ore 12 la consegna del premio Volturno, organizzato dall’Associazione Stampa della provincia di Caserta e dal Comune di Caiazzo, che sarà attribuito ai benemeriti del territorio nell’ambito delle istituzioni, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cultura.

Domenica 2 aprile alle ore 11:30 il Premio Orchidea, promosso dall’Associazione Giardini del Volturno, che richiama nel nome il fiore simbolo del Matese e delle colline dell’entroterra Casertano, sarà assegnato ad un operatore benemerito dell’ambiente, della conservazione dei giardini storici, ai promotori del turismo sostenibile, ai conoscitori della cultura botanica.