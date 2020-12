Filippo Maturi : “ Villetta Padre Pio tante promesse zero fatti”

“Lo stato di abbandono in cui versa la villetta Padre Pio è la fotografia del menefreghismo di un’Amministrazione comunale che in questi anni ha prodotto solo tante parole e pochi fatti. La nostra Città ha bisogno di aree verdi, sono punti fondamentali per lo sviluppo e l’inclusione sociale di una comunità, soprattutto per i bambini e gli anziani. Non possiamo permettere che siano oggetto di degrado e di atti di vandalismo. Mettere in sicurezza e prendersi cura del verde pubblico: questi dovrebbero essere, tra i tanti, i compiti di un’Amministrazione che lavora per la propria città”.