Filosofia medievale al caffè letterario “Macrì”

Il giorno 11 gennaio alle ore 18:30 presso il Caffè letterario Macrì ( sito in piazza Giuseppe Macrì, Sant’Arpino) sarà presentato il volume Filosofia medievale. Storie, opere e concetti, Diarkos editore. Sarà presente l’autore, il dott. Marco Palladino, il filosofo Giuseppe Limone e la dott.ssa Lucia Maisto. Al Macrì si parlerà di filosofia medievale, della sua importanza per il percorso formativo dei giovani liceali e non, del rapporto tra Oriente ed Occidente, di alcuni autori che purtroppo sono ignoti ai più e di alcune piccole novità presenti nel testo edito da Diarkos.

