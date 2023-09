Finalmente disponibili i biglietti per il derby di domenica tra Casertana e Benevento

Finalmente sono disponibili i biglietti per la prima gara stagionale della Casertana allo stadio “Pinto”

Questo il comunicato della Casertana:

Si comunica che attiva la prevendita (settori riservati alla tifoseria locale) per la sfida Casertana-Benvento, in programma allo stadio ‘Pinto’ domenica 17 settembre con inizio alle ore 20.45. E’ possibile acquistare i biglietti presso il point al primo piano della Tribuna dello stadio ‘Pinto’ (ORARIO CONTINUATO VENERDì, SABATO E DOMENICA DALLE ORE 9 ALLE ORE 20), al botteghino nel giorno della gara e in tutti i punti rientranti nel circuito Go2 (CONSULTA QUI L’ELENCO)

Questi i prezzi stabiliti per l’occasione:

DISTINTI

Intero: 15 euro (13 euro + 2 euro prevendita)

Ridotto: 12 euro (10 euro + 2 euro prevendita)

TRIBUNA INFERIORE

Intero: 16 euro (14 euro + 2 euro prevendita)

Ridotto: 13 euro (11 euro + 2 euro prevendita)

TRIBUNA LATERALE

Intero: 18 euro (16 euro + 2 euro prevendita)

Ridotto: 15 euro (13 euro + 2 euro prevendita)

TRIBUNA CENTRALE

Intero: 25 euro (23 euro + 2 euro prevendita)

Ridotto: 22 euro (20 euro + 2 euro prevendita)

TRIBUNA VIP

50 euro (48 euro + 2 euro prevendita)

IL RIDOTTO E’ RISERVATO A UNDER 18 (DAI 6 AI 18 ANNI), OVER 65 E DONNE.

Si ricorda che nell’occasione i residenti nella provincia di Benevento potranno acquistare il tagliando riservato unicamente al settore ospiti.